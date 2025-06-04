Filip Kostic, Fenerbahçe’ye veda etti

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic ile yollarını ayırdı. Kulüp, kiralık sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

2024-2025 sezonunun yaz transfer döneminin son günlerinde Juventus’tan kiralanan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla toplam 35 maçta görev aldı. Kostic, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Sol kanatta görev yapan deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına ligin 7. haftasında, Antalyaspor deplasmanında çıktı. Teknik heyetin 3’lü savunmaya geçtiği dönemde orta sahanın solunda daha fazla süre alan Kostic, 20 maçta bu mevkide, 13 maçta sol bekte, 1 maçta ise sol açıkta oynadı.

Süper Lig'deki tek golünü Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği deplasman maçında kaydeden Kostic, UEFA Avrupa Ligi’nde de 4 maçta 90 dakika sahada kaldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 karşılaşmaya çıkan futbolcu, bu kulvarda Gaziantep FK maçında ağları sarstı.

Söz konusu performansıyla Filip Kostic, kısa süreli Fenerbahçe kariyerini 2 gol ve 9 asistle noktaladı.