Final Four heyecanı bugün başlıyor! (Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda?)

Turkish Airlines EuroLeague'deki (THY Avrupa Ligi) tek Türk temsilci Fenerbahçe Beko'nun Avrupa'nın en büyüğü olmak için çıktığı yolda büyük final öncesi önündeki tek engel bugün karşılaşacağı Türk koç Ergin Ataman'ın yönetimindeki Yunan temsilci Panathinaikos.

Muhtemel rakipler; Real Madrid ve Olympiakos

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inin diğer karşılaşması ise İspanyol Real Madrid ve bir diğer Yunan temsilci Olympiakos arasında gerçekleşecek. Bu karşılaşmanın kazananı Fenerbahçe Beko'nun tur atlaması halinde büyük finaldeki rakibi olacak.

Hedef ikinci kez Avrupa'nın bir numarası olmak

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 18. sezonunu geçiren Fenebahçe Beko, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından sonra altıncı kez Dörtlü Final'de yer alacak.

2017 yılında kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu başarıyı tekrar etmeye çalışacak.

Fenerbahçe Beko'nun kadrosu

​​​​​​​Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Melih Mahmutoğlu, Scottie Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Metecan Birsen, Yiğit Hamza Mestoğlu (Türkiye), Nigel Hayes-Davis, Nate Sestina (ABD), Nick Calathes (Yunanistan), Amine Noua (Fransa), Marko Guduric (Sırbistan), Dyshawn Pierre (Kanada), Tyler Dorsey (Yunanistan/ABD), Yam Madar (İsrail)

Real Madrid-Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Finalin diğer isminin belli olacağı Real Madrid-Olympiakos maçı bugün 22.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

24 Mayıs Cuma, yani bugün 19.00'da Berlin Uber Arena'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Panathinaikos karşılaşması S Sport üzerinden şifresiz bir şekilde canlı yayınlanacak.

S Sport, Türksat'tan (Uydu üzerinden) nasıl izlenir?

S Sport, Turkish Airlines EuroLeague Final Four’daki tüm canlı maçlar S Sport’tan ‘şifresiz’ olarak yayınlanacağını duyurdu. S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

* Türksat 4A

* TP34 42E-11853

* MHz-Horizontal (Yatay)

* SR: 25000 Ksym/s

* FEC: 3/4

* DVB-S2