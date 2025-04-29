Final Four'a 1 kaldı! Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Paris - Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi

Fenerbahçe Beko, Paris'te kritik bir maça çıkıyor. İlk maçta zor da olsa kazanmayı bilen, ikinci maçta ise rakibini parkeden silen Sarı Kanarya, 3. maçta da galibiyet alarak adını Final Four'a yazdırmak istiyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen binlerce kişi ise "Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

PARİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Basket - Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 21.30'da Adidas Arena'da oynanacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORTS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ

S Sport Plus Aylık Paket 149₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989₺'dir. Yıllık aylık paket 182.41 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.