Finale bir adım kaldı! Filenin Sultanları Çin karşısında, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? VNL yarı final maçları 2026

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Filenin Sultanları, organizasyonun yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

Çin'in Makao kentinde düzenlenen final etabındaki mücadele, bugün TSİ 14.30'da başlayacak. East Asian Games Dome'da oynanacak Türkiye-Çin karşılaşması, TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

Kanada karşısında geriden gelip kazandı

Normal sezonu dördüncü tamamlayan Türkiye, Makao'daki çeyrek finalde beşinci sıradaki Kanada ile eşleşti.

Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kaybeden milliler, sonraki üç seti 25-21, 25-21 ve 25-17 kazanarak rakibini 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye, VNL maçlarında 6-4 üstün

Türkiye ile Çin, Milletler Ligi tarihinde bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Bu karşılaşmaların altısını Türkiye, dördünü Çin kazandı.

İki takım arasındaki son dört mücadelede de kazanan taraf beşinci set sonunda belirlendi. Çin'in Türkiye karşısındaki son galibiyeti, 2024 Milletler Ligi'nde geldi. Çin, Hong Kong'da oynanan maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen Türkiye'yi 3-2 mağlup etti.

Filenin Sultanları, aynı yıl Paris Olimpiyatları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline yükseldi. Türkiye, 2025 Milletler Ligi'nde de 2-1 geriye düştüğü Çin karşılaşmasını 3-2 kazandı.

İki takım 2026 Milletler Ligi'nin normal sezonunda Ankara'da bir kez daha karşılaştı. Beş sete uzayan mücadeleyi Türkiye 3-2 kazanarak rakibine karşı üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Türkiye ayrıca 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İki takım arasındaki son önemli karşılaşmalar şöyle:

2023 VNL finali: Çin 1-3 Türkiye

2024 VNL normal sezonu: Çin 3-2 Türkiye

2024 Paris Olimpiyatları çeyrek finali: Çin 2-3 Türkiye

2025 VNL normal sezonu: Çin 2-3 Türkiye

2026 VNL normal sezonu: Türkiye 3-2 Çin

Türkiye'nin VNL'de üç madalyası bulunuyor

Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen bütün VNL final etaplarında yer aldı. Organizasyonda 2018'de gümüş, 2021'de bronz madalya kazanan Filenin Sultanları, 2023'te ise şampiyonluğa ulaştı.

Milliler 2019 ve 2022'de turnuvayı dördüncü, 2024 ve 2025'te ise altıncı sırada tamamladı.

Çin'in Milletler Ligi tarihinde iki bronz ve bir gümüş madalyası bulunuyor. Asya temsilcisi, son olarak 2023'te Türkiye'ye kaybettiği finalin ardından organizasyonu ikinci sırada tamamlamıştı.

Türkiye kazanırsa kiminle oynayacak?

2026 Milletler Ligi'nin diğer yarı finalinde son şampiyon İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Bugün TSİ 11.00'de başlayacak bu müsabakanın galibi, Türkiye-Çin eşleşmesinden finale yükselen takımla şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye'nin Çin'i yenmesi halinde oynayacağı final karşılaşması, 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları'nın yarı finalde mağlup olması durumunda ise milliler, İtalya-Brezilya karşılaşmasının kaybedeniyle aynı gün TSİ 10.30'da bronz madalya maçına çıkacak. Her iki karşılaşma da Makao'daki East Asian Games Dome'da oynanacak.