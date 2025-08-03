FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya oldu!
2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi finalinde Polonya, güçlü rakibi İtalya'yı net bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Çin'in Ningbo kentinde oynanan final mücadelesinde Polonya, setleri 25-22, 25-19 ve 25-14'lük skorlarla 3-0 kazandı.
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Voleybolda 2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi final maçında İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, şampiyon oldu.
Çin'in Ningbo kentinde oynanan Milletler Ligi finalinde Polonya ile İtalya karşılaştı.
Polonya, 25-22, 25-19 ve 25-14 biten setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 2023 yılından sonra ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Slovenya'yı 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-19) yenen Brezilya ise üçüncülüğü elde etti.