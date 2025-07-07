Fluminense-Chelsea ve PSG-Real Madrid! Yarı finalde nefesler tutulacak

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor. ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen turnuvada final yolculuğu artık son virajına girdi.

Yarı final maçlarının ilki, 8 Temmuz Pazartesi günü TSİ 22.00'de oynanacak. Brezilya ekibi Fluminense, İngiltere temsilcisi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

İkinci yarı final karşılaşması ise 9 Temmuz Çarşamba günü yine TSİ 22.00’de başlayacak. Fransız devi Paris Saint-Germain, İspanya'nın güçlü temsilcisi Real Madrid ile final için kozlarını paylaşacak.

Kupada büyük final, yarı final maçlarının ardından belirlenecek iki ekip arasında oynanacak. Turnuvada gözler şimdi bu dört dev kulüp arasında oynanacak mücadelelere çevrildi.