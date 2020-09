Formula 1 bilet fiyatları ne kadar oldu? F1 biletleri Biletix'de

İstanbul Park, 9 yıllık bir aranın ardından yeniden Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Motor sporlarında ilk akla gelen yarış olan Formula 1'in Türkiye yarışları öncesinde sporseverler bilet fiyatlarını araştırıyor. Formula 1 biletleri Biletix'den satılırken, fiyatlar 90 TL ile 1900 TL arasında değişiyor.

Formula 1 bilet fiyatları

Formula 1 Biletix üzerinden bilet satışlarını gerçekleştiriyor. Yayımlanan listeye göre Formula 1 biletlerinin fiyatları şu şekilde oldu:

Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman?

9 yıl aranın ardından İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarının tarihleri belli oldu. Buna göre; Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

RACES STILL TO COME IN 2020:



🇷🇺 27 SEP 📸

🇩🇪 11 OCT

🇵🇹 25 OCT

🇮🇹 01 NOV

🇹🇷 15 NOV

🇧🇭 29 NOV

🇧🇭 06 DEC

🇦🇪 13 DEC#F1 pic.twitter.com/dWrEo6CFAY