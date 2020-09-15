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Formula 1 bilet fiyatları ne kadar oldu? F1 biletleri Biletix'de

Formula 1 yarışlarının uzun bir aradan sonra Türkiye'de yapılacak olması sporseverlerin ilgisini çekti. Yarışları canlı takip etmek isteyenler Formula 1 bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte F1 bilet fiyatları...

Formula 1 bilet fiyatları ne kadar oldu? F1 biletleri Biletix'de
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İstanbul Park, 9 yıllık bir aranın ardından yeniden Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Motor sporlarında ilk akla gelen yarış olan Formula 1'in Türkiye yarışları öncesinde sporseverler bilet fiyatlarını araştırıyor. Formula 1 biletleri Biletix'den satılırken, fiyatlar 90 TL ile 1900 TL arasında değişiyor.

Formula 1 bilet fiyatları

Formula 1 Biletix üzerinden bilet satışlarını gerçekleştiriyor. Yayımlanan listeye göre Formula 1 biletlerinin fiyatları şu şekilde oldu:

  • Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900 TL
  • Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL
  • Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL
  • Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300 TL
  • Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100 TL
  • Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL
  • Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550 TL
  • Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.
  • Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL
  • Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350 TL
  • Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250 TL
  • Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL
  • Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL
  • Açık Alanda Formula 1 İzleme Fiyatı: 90 TL

Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman?

9 yıl aranın ardından İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarının tarihleri belli oldu. Buna göre; Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İşte Formula 1 yarış takvimi:

  • 3-5 Temmuz Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich Red Bull Ring, Avusturya
  • 10-12 Temmuz Formula 1 Pirelli Großer Preis der Steiermark Red Bull Ring, Avusturya
  • 17-19 Temmuz Formula 1 Aramco Magyar Nagydij Hungaroring, Macaristan
  • 31 Temmuz - 2 Ağustos Formula 1 Pirelli British Grand Prix Silverstone, Birleşik Krallık
  • 7-9 Ağustos Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix Silverstone, Birleşik Krallık
  • 14-16 Ağustos Formula 1 Aramco Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya, ispanya
  • 28-30 Ağustos Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps, Belçika
  • 4-6 Eylül Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia Monza, İtalya
  • 11-13 Eylül Formula 1 Mugello GP Toskana, İtalya
  • 25-27 Eylül Formula 1 Russian GP Soçi, Rusya
  • 9 Ekim - 11 Ekim Formula 1 Eifel GP Nurburgring, Almanya
  • 23 Ekim - 25 Ekim Formula 1 Portugal GP Portimao, Portekiz
  • 31 Ekim - 1 Kasım Formula 1 Emilia Romagna GP Imola, İtalya
  • 13 Kasım - 15 Kasım Formula 1 Turkish GP İstanbul, Türkiye
  • 27 Kasım - 29 Kasım Formula 1 Bahrain GP Bahreyn International, Bahreyn
  • 4 Aralık - 6 Aralık Formula 1 Sakhir GP Bahreyn International, Bahreyn
  • 11 Aralık - 13 Aralık Formula 1 Abu Dhabi Yas Marina, Abu Dabi
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