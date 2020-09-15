Formula 1 bilet fiyatları ne kadar oldu? F1 biletleri Biletix'de
Formula 1 yarışlarının uzun bir aradan sonra Türkiye'de yapılacak olması sporseverlerin ilgisini çekti. Yarışları canlı takip etmek isteyenler Formula 1 bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte F1 bilet fiyatları...
İstanbul Park, 9 yıllık bir aranın ardından yeniden Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Motor sporlarında ilk akla gelen yarış olan Formula 1'in Türkiye yarışları öncesinde sporseverler bilet fiyatlarını araştırıyor. Formula 1 biletleri Biletix'den satılırken, fiyatlar 90 TL ile 1900 TL arasında değişiyor.
Formula 1 bilet fiyatları
Formula 1 Biletix üzerinden bilet satışlarını gerçekleştiriyor. Yayımlanan listeye göre Formula 1 biletlerinin fiyatları şu şekilde oldu:
- Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900 TL
- Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL
- Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL
- Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300 TL
- Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100 TL
- Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL
- Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550 TL
- Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.
- Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL
- Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350 TL
- Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250 TL
- Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL
- Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL
- Açık Alanda Formula 1 İzleme Fiyatı: 90 TL
Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman?
9 yıl aranın ardından İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarının tarihleri belli oldu. Buna göre; Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
RACES STILL TO COME IN 2020:— Formula 1 (@F1) September 14, 2020
🇷🇺 27 SEP 📸
🇩🇪 11 OCT
🇵🇹 25 OCT
🇮🇹 01 NOV
🇹🇷 15 NOV
🇧🇭 29 NOV
🇧🇭 06 DEC
🇦🇪 13 DEC#F1 pic.twitter.com/dWrEo6CFAY
İşte Formula 1 yarış takvimi:
- 3-5 Temmuz Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich Red Bull Ring, Avusturya
- 10-12 Temmuz Formula 1 Pirelli Großer Preis der Steiermark Red Bull Ring, Avusturya
- 17-19 Temmuz Formula 1 Aramco Magyar Nagydij Hungaroring, Macaristan
- 31 Temmuz - 2 Ağustos Formula 1 Pirelli British Grand Prix Silverstone, Birleşik Krallık
- 7-9 Ağustos Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix Silverstone, Birleşik Krallık
- 14-16 Ağustos Formula 1 Aramco Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya, ispanya
- 28-30 Ağustos Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps, Belçika
- 4-6 Eylül Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia Monza, İtalya
- 11-13 Eylül Formula 1 Mugello GP Toskana, İtalya
- 25-27 Eylül Formula 1 Russian GP Soçi, Rusya
- 9 Ekim - 11 Ekim Formula 1 Eifel GP Nurburgring, Almanya
- 23 Ekim - 25 Ekim Formula 1 Portugal GP Portimao, Portekiz
- 31 Ekim - 1 Kasım Formula 1 Emilia Romagna GP Imola, İtalya
- 13 Kasım - 15 Kasım Formula 1 Turkish GP İstanbul, Türkiye
- 27 Kasım - 29 Kasım Formula 1 Bahrain GP Bahreyn International, Bahreyn
- 4 Aralık - 6 Aralık Formula 1 Sakhir GP Bahreyn International, Bahreyn
- 11 Aralık - 13 Aralık Formula 1 Abu Dhabi Yas Marina, Abu Dabi