Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 4. yarışın ev sahibi: Bahreyn
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı, 13 Nisan Pazar günü TSİ 18.00'de Bahreyn'de düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle sıralanıyor...
Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 4. yarışı, 57 tur üzerinden düzenlenecek. 5.412 kilometrelik pistteki sıralama turları yarın TSİ 19.00, yarış ise 13 Nisan Pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak.
Sezonun ilk üç yarışını McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri ile Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanmıştı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası
Pilotlar
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 61
3. Oscar Piastri (Avustralya): 49
4. George Russell (Büyük Britanya): 45
5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 30
Takımlar
1. McLaren: 111
2. Mercedes: 75
3. Red Bull: 61
4. Ferrari: 35
5. Williams: 19