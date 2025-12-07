Formula 1 (F1) şampiyonu kim oldu? Formula 1'i kim kazandı, hangi isim birinci oldu?

F1 tutkunları için bugün çok önemliydi... Aylar süren serüvenin bugün sonuna gelindi. Şampiyonluk için 3 isim yarışırken kimin şampiyon olacağı merak ediliyordu. Türkiye'de de bu spora gönül veren vatandaşlar son durumu öğrenmek için "Formula 1 (F1) şampiyonu kim oldu" diye soruyor.

Formula 1'i kim kazandı?

Formula 1'de yarış saat 16.00'da başladı. Mücadele kıran kırana devam etti ve sonunda şampiyonluğu Lando Norris göğüsledi.

Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 396

3. Oscar Piastri (Avustralya): 392

4. George Russell (Büyük Britanya): 309

5. Charles Leclerc (Monako): 230

Takımlar:

1. McLaren: 800

2. Mercedes: 459

3. Red Bull Racing: 426

4. Ferrari: 382

5. Williams: 137