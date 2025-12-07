Formula 1 (F1) şampiyonu kim oldu? Formula 1'i kim kazandı, hangi isim birinci oldu?
Formula 1'de şampiyonluk düğümü bugün çözüldü. Abu Dabi Grand Prix'nde gerçekleşen yarış nefes keserken bu heyecan dolu anlara şahit edemeyenler sürekli olarak "Formula 1 şampiyonu kim oldu" sorusunu yöneltiyor. İşte kazanan isim...
F1 tutkunları için bugün çok önemliydi... Aylar süren serüvenin bugün sonuna gelindi. Şampiyonluk için 3 isim yarışırken kimin şampiyon olacağı merak ediliyordu. Türkiye'de de bu spora gönül veren vatandaşlar son durumu öğrenmek için "Formula 1 (F1) şampiyonu kim oldu" diye soruyor.
Formula 1'i kim kazandı?
Formula 1'de yarış saat 16.00'da başladı. Mücadele kıran kırana devam etti ve sonunda şampiyonluğu Lando Norris göğüsledi.
Pilotlar:
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 396
3. Oscar Piastri (Avustralya): 392
4. George Russell (Büyük Britanya): 309
5. Charles Leclerc (Monako): 230
Takımlar:
1. McLaren: 800
2. Mercedes: 459
3. Red Bull Racing: 426
4. Ferrari: 382
5. Williams: 137