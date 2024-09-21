Formula 1 heyecanı devam ediyor! Sıradaki durak Singapur

Formula 1'de sıradaki durak Singapur. F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 313

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254

3. Charles Leclerc (Monako): 235

4. Oscar Piastri (Avustralya): 222

5. Carlos Sainz (İspanya): 184

Takımlar

1. McLaren: 476

2. Red Bull: 456

3. Ferrari: 425

4. Mercedes: 309

5. Aston Martin: 82