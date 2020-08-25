25 Ağustos 2020

Son olarak 2011 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen Formula 1, İstanbul'u yeniden pistleri arasına ekledi. 2005-2011 arasında İstanbul Park'ta gerçekleştirilen Formula 1 yarışlarda bu sezon 17 yarış gerçekleştirilecek. 9 yıllık aranın ardından Formula 1 İstanbul'da gerçekleştirilirken yarış tarihleri ise merak konusu oldu.

Formula 1 İstanbul yarış tarihleri

Yapılan açıklamaya göre; Formula 1 İstanbul yarışları 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul Park pisti hakkında

Dünya standartlarındaki yarış pisti Formula 1 yarışları için 2005-2011 yılları arasında kullanıldı. Toplamda 7 yarışa ev sahipliği yapan İstanbul Park, 3 milyon 215 bin metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.

Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8’i de sola olmak üzere toplam 14 dönemeç yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. Pistin tasarımını Hermann Tilke yapmıştır. Toplam seyirci kapasitesi yaklaşıl 150 bin kişi olan İstanbul Park Pisti’nde 12 bin araçlık da otopark bulunuyor.