Formula 1 tarihinin 1000. yarışı yapıldı
Çin'de gerçekleştirilen Formula 1 tarihinin 1000., bu sezonun üçüncü yarışında Mercedes takımının pilotu Hamilton galip geldi.
Formula 1 tarihinin 1000., bu sezonun ise üçüncü mücadelesi, Çin'in 5,4 kilometrelik Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.
Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton, müsabaka boyunca üstünlüğünü koruyarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Hamilton böylece, bu sezon ikinci, kariyerinin 75. birinciliğine ulaştı.
Sezonun 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si 28 Nisan'da yapılacak.
Kaynak: AA