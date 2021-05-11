Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi
Formula 1'in Türkiye'de yapılması planlanan yarışı iptal edildi. İptal haberini yayıncı kuruluş S Sport duyurdu.
Formula 1'in Türkiye'deki yayıncı kuruluşu S Sport, 11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye yarışının iptal edildiğini açıkladı.
11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan #F1 #TurkishGP iptal edildi. #Formula1 pic.twitter.com/nVwsbYxGVi— S Sport (@ssporttr) May 11, 2021
Formula 1'de Kanada yarışlarının yerine bu sene Türkiye takvime dahil edilmişti.
İstanbul'a geri dönmesi planlanan yarışlar Intercity İstanbul Park’ın Formula 1TM yönetimiyle gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından, 11-12-13 Haziran’da yapılacaktı.