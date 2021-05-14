Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi
Formula 1 yönetimi, COVID-19 önlemleri nedeniyle Türkiye'nin 2021 takviminden çıkarıldığını açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Formula 1 yönetimi, Türkiye GP'sinin 2021 takviminden çıkarıldığını açıkladı.
13 Haziran'da İstanbul Park'ta yapılması planlanan yarış, COVID-19 önlemleri nedeniyle iptal edildi.
Açıklamada "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil.” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Fransa GP'sinin bir hafta erken yapılacağı ve Avusturya'da art arda iki hafta yarış düzenleneceği bildirildi.