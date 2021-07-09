Formula 1 Türkiye Grand Prix'i ne zaman?

Formula 1 (F1) Türkiye Grand Prix'i yeniden Türkiye'ye geliyor. 11-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan ancak tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle iptal edilen F1 Türkiye Grand Prix'i yeniden organizasyona dahil edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, sezonun 16. yarışı olan Singapur Grand Prix'inin yerine F1 Türkiye Grand Prix'i takvime alındı. F1 Türkiye Grand Prix'i 1-3 Ekim'de İstanbul Park'ta koşulacak.

F1 Türkiye Grand Prix biletleri ise 12 Temmuz'da satışa çıkacak. Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.