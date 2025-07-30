Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor: 5 yıllık anlaşma için 60 milyon euro

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1’in, 2026 sezonu için geçici takvimini geçtiğimiz günlerde açıklamasının ardından, Türkiye’nin bu takvimde yer almaması dikkat çekmişti. Ancak, İspanya'nın başkenti Madrid'de planlanan yeni pistin henüz hazır olmaması Türkiye'ye fırsat doğurdu.

İtalyan Dromo firması tarafından tasarlanan ve biri eğimli olmak üzere 22 virajdan oluşacak 5,4 kilometrelik Madrid pisti için inşaat süreci sürüyor. Pist inşaatının 30 Mayıs 2026’da tamamlanması ve ardından FIA onayı alması bekleniyor. Öte yandan projeye karşı çıkan yerel siyasi muhalefetin süreci yavaşlatabileceği değerlendiriliyor.

Madrid Grand Prix'sinin akıbetinin belirsizleşmesi üzerine İstanbul Park, takvime kalıcı olarak dahil olabilecek en güçlü adaylardan biri hâline geldi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Formula 1 yönetimiyle yakın temas halinde olduklarını belirtti.

“Görüşmelerimiz devam ediyor” diyen Üçlertoprağı, “Hem biz hem de hükümetimiz Formula 1’i yeniden Türkiye’de görmeyi çok istiyor. Pandemi döneminde olduğu gibi tek seferlik bir yedek yarış düzenlemek istemiyoruz. Amacımız, İstanbul’un takvime kalıcı olarak eklenmesi” dedi.

Üçlertoprağı, Türkiye’nin Formula 1 açısından taşıdığı potansiyele de dikkat çekerek, “Türkiye, eşsiz bir piste, 85 milyonluk genç ve spora ilgili bir nüfusa, yılda 1.2 milyon araçlık satış hacmine ve F1 markalarının önemli operasyonlarına ev sahipliği yapan bir ülke. Jeopolitik konumumuz ve çevre ülkelerdeki seyirci potansiyeli de F1 için büyük bir değer sunuyor” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Pedro Fermin’in haberine göre, Türkiye, 5 yıllık anlaşma karşılığında Formula 1 yönetimine toplamda 60 milyon Euro ödeme yapmayı kabul etti. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye Grand Prix'sinin 2026 takvimine dahil edilme ihtimali güç kazandı.

Üçlertoprağı, olası yarışın Eylül ayında düzenlenmesinin lojistik avantaj sağlayacağını belirterek, “Azerbaycan Grand Prix’si öncesi ya da sonrasında yapılacak bir Türkiye yarışı, takımlar açısından da büyük kolaylık sunacaktır” dedi.