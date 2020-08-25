Formula 1 yeniden Türkiye'de
Formula 1'de bu sezon 17 farklı yarışın olacağı resmileşirken, Türkiye, 13-15 Kasım tarihlerinde Formula 1'e ev sahipliği yapacak.
Türkiye 9 yıl aranın ardından Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
Yayıncı kuruluşların ödeme için ‘15 yarış' şartını koştuğu Formula 1 CEO'su Carey, Türkiye GP'sini 2020 takvimine ekleyerek para kaybetmemiş olacak. Ticari haklar yüzünden zor durumda kalan Formula 1 yönetimi, İstanbul için kepenk kaldırdı.