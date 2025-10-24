Formula 1’de heyecan Meksika’ya taşınıyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan bu hafta sonu Meksika Grand Prix’siyle devam edecek. McLaren pilotu Oscar Piastri liderliğini korurken, Red Bull’dan Max Verstappen ve Mercedes’ten George Russell zirve takibini sürdürüyor.
Sezonun 20. yarışı, Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Hermanos Rodriguez Pistinde gerçekleştirilecek. 4,3 kilometre uzunluğundaki pistte yapılacak yarış, 71 tur üzerinden koşulacak.
Yarış haftası programı şu şekilde, sıralama turları: Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece, TSİ 00.00 Yarış: Pazar günü, TSİ 23.00’te başlayacak.
Piastri zirvede, Norris takipte
Bu sezon Formula 1’de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor.
McLaren pilotu Oscar Piastri, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla 7 galibiyetle lider durumda.
Takım arkadaşı Lando Norris ve son şampiyon Max Verstappen ise 5’er galibiyetle zirve takibini sürdürüyor.
Mercedes pilotu George Russell ise 2 yarış zaferiyle ilk beş içinde yer alıyor.
Pilotlar Klasmanı – İlk 5
Oscar Piastri (McLaren) – 346 puan
Lando Norris (McLaren) – 332 puan
Max Verstappen (Red Bull) – 306 puan
George Russell (Mercedes) – 252 puan
Charles Leclerc (Ferrari) – 192 puan
Takımlar Klasmanı – İlk 5
McLaren – 678 puan
Mercedes – 341 puan
Ferrari – 334 puan
Red Bull Racing – 331 puan
Williams – 111 puan