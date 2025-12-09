Formula 1'de şampiyonlar kulübünün yeni üyesi: Lando Norris

2021’den bu yana piste ve rakamlara hükmeden Max Verstappen'i büyük baskı altında yarışmasına rağmen iki puan geride tutmayı başaran Norris, şampiyonlar kulübünün 35. üyesi olurken, sezonu büyük farkla markalar şampiyonu olarak kapatan McLaren'a da 17 yıl sonra ilk pilotlar şampiyonluğunu getirdi.

İlk 110 yarışında hiç galibiyet alamadığı için "Lando No Wins" lakabı takılan 26 yaşındaki Britanyalı pilot, ezici Red Bull hakimiyetini, mental gücünü zorlayan iniş-çıkışları, takımının ve ailesinin büyük desteğiyle aşarak hayalini kurduğu Formula 1 şampiyonluğuna ulaştı.

Hamilton'ın rekorunu kırdı ama Ron Dennis'i ikna edemedi

Motor sporlarındaki kariyerine 2008 yılında, 8 yaşındayken kartingle başlayan Norris, 14 yaşında CIK-FIA KF kategorisinde dünya şampiyonluğunu kazanan en genç sürücü ünvanını alarak Lewis Hamilton'ın rekorunu kırdı.

Norris, 2015 yılında McLaren'in o dönemki patronu Ron Dennis'le ilk kez bir araya geldi ancak Dennis fiziğini beğenmediği Britanyalı pilotun üst düzey bir mücadele verip veremeyeceğinden emin olamadığı için görüşmeden sonuç çıkmadı.

2016'da ABD'li Zak Brown'ın gelmesiyle yeni bir döneme giren McLaren, 2017'de Norris'i akademiye kabul etti. Aynı yıl Formula 3 Avrupa Şampiyonu olan Norris, ilk kez çıktığı Formula 1 testlerinde Ferrari pilotu Sebastian Vettel'den sonraki en hızlı zamana imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

2018'de vatandaşı George Russell'ın ardından Formula 2'de ikinci olan Norris için Formula 1'in kapıları bu yıl açıldı.

Fernando Alonso'nun Formula 1'den ayrılma kararı ve Stoffel Vandoorne'un hayal kırıklığı yaratan performansının ardından McLaren, 2019'da koltukları Lando Norris ve Carlos Sainz'a verdi.

McLaren'in sabrına şampiyonlukla yanıt verdi

Lewis Hamilton sonrası ilk şampiyonluk için büyük umutlar bağladığı Belçikalı Stoffel Vandoorne'a iki yıl, Kevin Magnussen ve Sergio Perez'e ise bir yıl koltuk veren McLaren, Norris'te daha sabırlı davrandı.

Formula 1'de 2021'de Monza ve Soçi'de yaptığı hatalarla ilk etap galibiyetini kıl payı kaçıran Norris, podyumun zirvesine çıkmak için 110 yarış beklemek zorunda kaldı.

2023'te Andrea Stella'nın takım direktörü olması, Formula 1'in en çok podyuma çıkan ama etap kazanamayan pilotu Norris'in kariyerinde büyük bir dönüşümün başlangıcı oldu.

Güncellemelerle daha hızlı ve dayanıklı araca kavuşan Norris, 2024 Miami Grand Prix'inde kariyerinin ilk etap galibiyetine uzanırken, son etap Abu Dabi Grand Prix'sini kazanarak da McLaren'e 26 yıl sonra ilk markalar şampiyonluğunu getirdi.

Geç gelen ilk etap galibiyeti nedeniyle "Lando No Wins" lakabı takılan Norris, 2025'te sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla çok yaklaştığı şampiyonluğu yine Abu Dabi'de soğukkanlı bir yarışla kazanarak kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzandı.

Zengin aile, değişmeyen ekip

Küçük yaşlarda binicilik dersleri de alan Lando Norris'i motor sporlarına babası Adam Norris yönlendirdi.

Emeklilik danışmanlığı şirketini sattıktan sonra 200 milyon sterlinlik servetiyle Sunday Times'ın 2022'deki zenginler listesine giren Adam Norris, oğlunun maddi anlamda en büyük destekçisi oldu.

Norris'in ağabeyi Oliver'ın da başarılı bir karting kariyeri olmasına karşın aile maddi kaynaklarını ve zamanını Norris'in başarısı için kullanmayı tercih edince Oliver'in motor sporları kariyeri fazla sürmüyor.

Norris, ekibiyle de uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Antrenör Jon Malvern 15 yaşından bu yana, menajeri Mark Berryman da 15 yıldan fazla süredir Britanyalı pilotla beraber hareket ediyor.

Valentino Rossi hayranı

Lando Norris'in hayranı olduğu motor sporları figürü, MotoGP efsanelerinden İtalyan pilot Valentino Rossi.

Kariyerinde 7 kez MotoGP şampiyonluğu yaşayan Rossi'nin pozitif ve neşeli tavırlarından çok etkilenen Norris, kasklarında İtalyan pilot gibi parlak fosforlu renkler kullanıyor.

Britanyalı pilot, birebir olmaması için de Rossi'nin numarası 46 yerine ilk rakamı 4'ü araç numarası yapıyor.

Norris, aracının numarasını gelecek sezondan itibaren şampiyon pilotlara tanınan hakla 1 olarak değiştirdi. Britanyalı pilot, Formula 1 kariyerine devam ettiği sürece 4 numara diğer sürücüler tarafından kullanılamayacak.

Eski şampiyon Vettel'den destek

Norris, sıralama turu performansında bu yıl takım arkadaşı Oscar Piastri'nin gerisinde kalmaya başlayınca eski dünya şampiyonu Sebastian Vettel'den destek alıyor.

Çalışma şeklini değiştiren Britanyalı pilot, 2010-13 arasında üst üste 4 kez şampiyon olan Alman Vettel'in desteğini, "Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili paha biçilemez tavsiyeler veriyor. Nasıl odaklanacağım, soğukkanlı kalacağım, zor dönemleri nasıl atlatacağım ve iyi anları gelişim için nasıl daha fazla kullanacağım konusunda yardım ediyor" ifadeleriyle anlatıyor.