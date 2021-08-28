Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tarihi, takvimdeki Japonya yarışının iptal edilmesi sebebiyle güncellendi.

Kesinleşen takvime göre Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek olan etkinlik, bir hafta ileri alınarak 8-9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Konua ilişkin Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, “Tüm dünyada pandeminin sebep olduğu karmaşıklık sebebiyle bu sezonki yarış takviminde pek çok kez değişiklikler oldu. Intercity İstanbul Park olarak bu süreçte de Formula 1 yönetimiyle sıkı temasta bulunarak, belirsizlikler noktasında çözüm önerilerimizi sunduk ve uyum yeteneğimizi sergileyerek güncellenen takvimdeki yerimizi koruduk. Kesinleşen takvime göre 8-9-10 Ekim tarihlerinde dünyanın gözü İstanbul’da ve Intercity İstanbul Park’ta olacak. Bu kapsamda bilet satışlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Mevcutta biletlerini almış seyircilerimizin hiçbir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Geçtiğimiz yılın en iyi yarışını gerçekleştirerek Türkiye’ye yaşattığımız gururu bu yıl seyircili olarak tekrar edeceğiz. Bu heyecana ortak olma fırsatını kaçırmak istemeyenleri zaman kaybetmeden biletlerini almalarını tavsiye ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.