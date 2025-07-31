Frankowski Galatasaray’a veda ediyor: Yeni takımı belli oldu

Galatasaray, beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Przemyslaw Frankowski ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Polonyalı sağ beki Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’e satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderiyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransa’nın Lens takımından 1 milyon euro kiralama bedeliyle kadroya katılan ve sezon sonunda 7 milyon euro bonservis bedeli ödenerek zorunlu satın alma maddesi devreye giren Frankowski, Galatasaray'da istenilen performansı gösterememişti.

Fransız spor gazetesi L'Équipe’in haberine göre, 29 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Rennes olacak. Taraflar, 5.5 ila 6 milyon euro arasında bir satın alma opsiyonu üzerinde anlaşmaya vardı.