Fransa Açık Tenis Turnuvası heyecanı devam ediyor
Grand Slam tenis turnuvalarından Roland Garos Fransa Açık Tenis Turnuvası üçüncü gününde de heyecanlı maçlara ev sahipliği yapıyor. Tek erkeklerde bugün oynanan Casper Ruud ve Felipe Meligeni Alves karşılaşması, Ruud'un galibiyetiyle son buldu.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) üçüncü gününde, tek erkekler birinci tur maçında, Norveçli tenisçi Casper Ruud, Brezilyalı rakibi Felipe Meligeni Alves'i yendi.
Karşılaşma, Ruud'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.