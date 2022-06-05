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Fransa Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın

Fransa Açık tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, şampiyon oldu. Nadal böylece bu turnuvadaki 14. zaferini elde etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fransa Açık (Roland Garros) tek erkek erkekler finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Norveçli Casper Ruud ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyen Nadal, Ruud'u 6-3, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek şampiyon oldu. İspanyol tenisçi böylece Fransa Açık’ta 14, toplamda 22’nci Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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