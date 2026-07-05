Fransa çeyrek finalde: Mbappe'nin golü Paraguay engelini aştı
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden Fransa, çeyrek finale yükseldi. Mbappe, Dünya Kupaları kariyerindeki 19. golüne ulaşarak Lionel Messi'yi yakaladı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
ABD'nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransız ekibine galibiyeti Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı gol getirdi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Fransa, 67. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Mbappe, 70. dakikada hata yapmayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda Paraguay'ın beraberlik çabaları sonuç vermeyince Fransa sahadan 1-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Rakip Fas
Bu sonuçla Fransa, çeyrek finalde Afrika temsilcisi Fas ile eşleşti. İki ekip, yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Mbappe, Messi'yi yakaladı
Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Kylian Mbappe, turnuvadaki gol sayısını 7'ye çıkarırken Dünya Kupaları kariyerinde ise 19 gole ulaştı. Fransız yıldız, bu performansıyla 19 gollü Lionel Messi'yi yakaladı. Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncuları listesinde zirvede ise 20 golle Messi yer alıyor.