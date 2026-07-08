Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası çeyrek finalinde ilk maç Fransa ile Fas arasında oynanacak. Dünyanın takip edeceği maçın ayrıntıları merak ediliyor. Futbolseverler "Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler ve eşleşmeler belli oldu. İlk maç Fransa ile Fas arasında yapılacak. Mücadele için sabırsız bekleyiş sürerken müsabaka bilgileri araştırılıyor.
Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Fas maçı 9 Temmuz Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Fransa: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, Kone, Dembele, Rabiot, Mbappe, Olise, Barcola.
Fas: Bounou, Hakimi, Mazraoui, Diop, Halhal, Bouaddi, Ounahi, Diaz, Saibari, El Khannous, El Aynaoui.