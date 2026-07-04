Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselecek takımlardan biri bu gece belli olacak. Fransa ile Paraguay, son 16 turunda yoluna devam edebilmek için kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Dev karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler "Fransa Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Fransa Paraguay maçı bilgileri...

Fransa Paraguay maçı cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.00'da başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Paraguay: Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Canale, Alonso, Almiron, Cubas, Diego Gomez, Galarza, Pitta, Sanabria

Fransa: Maignan, Hernandez, Saliba, Upamecano, Kounde, Rabiot, Tchouameni, Barcola, Olise, Dembele, Mbappe