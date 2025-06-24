Fransa'nın köklü takımı Olympique Lyon küme düşürüldü!
Son dakika gelişmesi... Fransa'nın köklü takımı Olympique Lyon büyük bir şoka uğradı. Lyon, borçları nedeniyle Ligue 2'ye düşürüldü.
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Kasım ayında borçları nedeniyle geçici olarak küme düşme cezası alan Lyon'un durumu beklemeye alınmıştı.
Büyük şok
Fransa Futbol Federasyonu'nun Mali Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada karar belli oldu ve Fransız ekibi küme düşürüldü.
Karara itiraz edilecek
Alınan karar itiraz etme hakkına sahip olan Lyon, konuyu yargıya taşıyacak.