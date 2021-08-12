Frutti Extra Cup 2021 Basketbol Turnuvası başlıyor

BURSA (DÜNYA) - Frutti Extra Cup’ın basketbola yeni bir heyecan getirmesi ve geleneksel bir organizasyona dönüşmesi hedefleniyor. 15-18 Eylül arasında Bursa - Nilüfer Barış Spor Salonu’nda oynanacak turnuvada yerli ve yabancı toplam 6 takım yer alacak. Turnuvaya katılım sağlayacak takımlar arasında ALBA Berlin, Darüşşafaka Tekfen, Aliağa Petkim, Yukatel Merkezefendi Belediye Denizlispor ve Semt 77 Yalova yer alıyor. Geçen sezon Almanya Şampiyonu olan ve EuroLeague’de oynayan ALBA Berlin de turnuvanın yabancı takımı oldu. 15 Eylül Çarşamba başlayacak turnuva 4 gün sürecek.

Ayrıca 15-18 Eylül tarihleri arasında PodyumPark Bursa’da kurulacak olan fan zone etkinlik alanında da 3x3’lük basketbol sahasında turnuva boyunca çeşitli aktivitelerle basketbol severlerin bu heyecanı yaşaması sağlanacak. Geleneksel hale gelecek Frutti Extra Cup 2021 basketbol turnuvası, Frutti Extra Bursaspor’un yer aldığı ING Super Ligi ve 7Days EuroCup maçlarının basketbol severler için keyifli bir çekim noktası olması hedefleniyor.

Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl “Bu sezon ilki gerçekleşecek Frutti Extra Cup için markamız, şehrimiz ve takımımız adına çok heyecanlıyız” dedi.