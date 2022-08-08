FT Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.
1. dakikada savunma arkasına sarkan Wright’a atılan uzun topu kaleci Muslera ceza alanı dışına çıkarak kafayla uzaklaştırdı.
17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün pasını penaltı noktası üzerindeki Emre Akbaba’ya aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu üstten auta gitti.
20. dakikada Fernando’nun serbest vuruştan ceza alanı arka direğe ortasında Ömer Toprak’ın yere vurdurarak yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.
22. dakikada Van Anholt'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
32. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası kale çizgisine inen Yunus Akgün’ün vuruşunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.
38. dakikada kazanılan serbest vuruşta Oliveira’nın şutu savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Kerem’in vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
40. dakikada Fernando’nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Wright topla ilerleyerek ceza alanına girdi. Kaleciye çalım atmak isteyen Wright’ın topunu Muslera eliyle çelerek kontrol etti.
45. dakikada ceza sahası dış sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Fernando’nun vuruşunu kaleci son anda çıkardı.
45+2. dakikada atılan uzun pasta Wright, kaleci Muslera tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+3. dakikada Luiz Adriano’nun penaltı vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.
52. dakikada Ghacha’nın sol kanat ceza alanı dışından sert şutu üstten auta gitti.
55. dakikada Güray Vural’ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Wright’ın şutunu kaleci çıkardı.
63. dakikada Emre Akbaba’nın ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
82. dakikada defansın kısa pasında araya girerek topu alan Fredy’in şutu üstten farklı auta gitti.
84. dakikada Wright’ın sol kale çizgisinden aşırtma vuruşu üst kale direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
90. dakikada Midsjo’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gomis, yerden gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
Stat: Corendon Airlenes
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Emre Eyisoy xx, Çağlar Uyarcan xx
FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x (Veysel Sarı dk. 90 ?), Kudriashov x, Ömer Toprak x, Güray Vural x, Fernando x, Soner Aydoğdu x (Hakan Özmert dk. 73 x), Ndao x (Gökdeniz Bayrakdar dk. 73 x), Luiz Adriano x (Fredy dk. 73 x), Ghacha x (Larsson dk. 63 x), Wright xx
Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Cemali Sertel, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş
Teknik Direktör: Alfons Groenendıjk
Galatasaray: Muslera xxx, Sacha Boey xx, Nelsson xxx, Abdülkerim Bardakçı xx, Van Aanholt xx, Oliveria xx (Taylan Antalyalı dk. 78 x), Berkan Kutlu x (Midtsjo dk. 62 xx), Yunus Akgün xx (Gomis dk. 89 xx), Emre Akbaba x (Emre Kılınç dk. 78 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Seferovic xx
Yedekler: Okan Kocuk, Luyındama, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Hamza Yiğit Akman, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Gomis (dk. 90) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Nelsson, Berkan Kutlu, Muslera, Gomis (Galatasaray), Ömer Toprak, Kudriashov (FT Antalyaspor)