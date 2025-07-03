Futbol dünyasını sarsan ölüm: Liverpool'lu Diogo Jota hayatını kaybetti
Liverpool'un yıldızı 28 yaşındaki Diogo Jota, trafik kazası sonrası araçta çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti.
Liverpool futbolcusu Diogo Jota (28), geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında kardeşi Andre ile birlikte hayatını kaybetti.
İspanya'nın Palacios de Sanabria kasabası yakınlarında gerçekleşen kazada aracın kontrolden çıkarak alevler içinde kaldığı öğrenildi.
10 gün önce evlenmişti
Diogo Jota, 22 Haziran 2025'te sevgilisi ve 3 çocuğunun annesi Rute Cardoso ile evlenmişti.
Kazada Jota ile birlikte hayatını kaybeden ve abisi gibi profesyonel futbolcu olan 26 yaşındaki Andre Silva da Portekiz 2. Ligi'nde Penafiel forması giyiyordu.
Jota'nın ani ölümü futbol dünyasını yasa boğarken, hayranları arasından da büyük şok yarattı.