Futbol dünyasının acı kaybı: Orhan Kanyak hayatını kaybetti! Orhan Kaynak kimdir? Orhan Kaynak kaç yaşındaydı, neden öldü? Orhan Kaynak evli mi?

Trabzonspor’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulübün tesislerinde rahatsızlanan 56 yaşındaki Kaynak’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Trabzonspor camiasında uzun yıllar futbolcu ve antrenör olarak görev yapan Orhan Kaynak’ın vefatı spor dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Trabzonspor'dan taziye mesajı

Trabzonspor, futbolcu ve antrenör olarak uzun yıllar hizmet veren Orhan Kaynak’ın vefatını sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajıyla duyurdu:

Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Orhan Kaynak kimdir?

Orhan Kaynak, 1 Mart 1970’de Adana’nın Ceyhan ilçesinde doğmuş eski futbolcu ve teknik direktördür.

Profesyonel kariyerine Adanaspor altyapısında başlayıp Süper Lig’de Trabzonspor, Samsunspor, Kocaelispor ve Beşiktaş gibi takımlarda görev yaptı.

Futbolculuk sonrası antrenörlük ve teknik direktörlük yaparak çeşitli kulüplerde görev aldı.

Futbolculuk kariyeri boyunca “Küçük Orhan” lakabıyla biliniyordu.