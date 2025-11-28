Futbol sahası ringe döndü: 17 kırmızı kart çıktı

Bolivya Kupası çeyrek finalinde Blooming, Real Oruro ile 2-2 berabere kaldı. İlk karşılaşmada elde ettiği skor avantajını koruyan Blooming, toplam sonuçla yarı finale yükselmeyi başardı.

Bitiş düdüğü ile saha karıştı

NTV Spor’un aktardığı bilgilere göre, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada tansiyon bir anda yükseldi. Hakem Renán Castillo’nun maçı sonlandırmasıyla birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri arasında büyük bir arbede yaşandı. Blooming cephesinin sevinç gösterileri Real Oruro tarafında öfkeye yol açarken, saha adeta karıştı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Yaşanan olaylarda toplam 17 kişiye kırmızı kart gösterildiği bildirildi.

Hakemin ek raporunun beklendiği ifade edilirken, Bolivya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun hem hakem raporlarını hem de görüntü kayıtlarını inceleyerek ek yaptırımlar uygulayabileceği kaydedildi. Olaylara karışan isimler için ağır cezaların gündeme gelmesi bekleniyor.