Futbolda yayın krizi çözüldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluş Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı. Yayıncı kuruluş tarafından 2020-2021 sezonuna ilişkin ilk taksit tutarının TFF'ye ödendiği ve yarın kulüplerin hesabına yatırılacağı bildirildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "17 Kasım’daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hakedişleri yarın itibari ile hesaplarına yatırılacaktır" denildi.