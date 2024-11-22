Galasaray’dan 125 milyon TL’lik anlaşma
Galatasaray Kulübü ile Pasifik Holding arasında 125 milyon TL’lik futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması yapıldı. Anlaşmanın RAMS Park’ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Holding CEO›su Fatih Nusret Dur katıldı.
Sevilay ÇOBAN
Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, gayrimenkul, enerji, lojistik ve teknoloji alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Pasifik ailesi olarak bu desteği kabul ettiği için tüm Galatasaray camiasına teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel iş birliğimizin, birlikteliğimizin bizi gururlandırdığını belirtmek istiyorum” dedi.
Başkan Özbek ise “Pasifik Holding, gayrimenkul, lojistik, enerji ve teknoloji alanlarında yatırımlar yapan ülkemizin önemli holdinglerinden biri. Bu vizyoner bakışı Galatasaray markasıyla yaşamak için ortaya koyuyorlar. Galatasaray markası benzersiz geçmişi ve başarılarıyla kendisiyle aynı vizyona sahip markalarla bir araya gelmeye devam edecek. Bu birlikteliklerin bizi hedefimiz olan kupalara ulaştıracağına inanıyorum. Anlaşmanın Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
125 milyon TL’lik anlaşma
Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) geçtiğimiz günlerde gönderilen açıklamada, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalandığı belirtilirken, “2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir” ifadesi yer aldı.
Dursun Özbek, futbolcuları Victor Osimhen’in bonservisinin alınmasıyla ilgili bir çalışmalarının olup olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz. Sezon bitiminde elbette tüm kulüpler Osimhen gibi bir oyuncuyu transfer etmek ister. Harcama limitleri burada önemli. Onun oluşması önemli. O sebeple şu an çok erken. Sezon sonuna kadar burada, Galatasaray ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır.”
“Icardi bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptı"
Dursun Özbek, sakatlık yaşayan golcü oyuncuları Mauro Icardi’nin kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederken, “Icardi ayrıca bir Galatasaraylı olarak sempatisiyle ve futbolda gösterdiği başarısıyla belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Talihsiz bir sakatlık yaşadı, şu sıralarda bir ameliyat geçirecek çapraz bağlarından. En kısa sürede geri dönmesini bekleyeceğiz” diye konuştu.
"En kısa sürede TBB'nin anlaşmasından çıkacağız"
Türk futbolunda “yapı” varsa bunun Galatasaray’ın aleyhine olduğunu belirten Özbek, yabancı VAR hakemi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı her karara saygılı olacaklarını da aktardı. En kısa sürede Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını yineleyen Özbek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüşmelerine ilişkin şunları söyledi: “Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. Bizi ziyaret etmek istedi. Davet ettik, görüşme yaptık. Galatasaray’ın yapacağı Uzak Doğu, özellikle Çin ile yapacağı sponsorluk anlaşmalarında kendisinin destek verebileceğini söyledi.”