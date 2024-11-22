Galasaray’dan 125 milyon TL’lik anlaşma

Sevilay ÇOBAN

Pasifik Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Fatih Erdoğan, gayrimenkul, enerji, lojistik ve teknoloji alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Pasi­fik ailesi olarak bu desteği kabul ettiği için tüm Galatasaray cami­asına teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel iş birliğimizin, birlikte­liğimizin bizi gururlandırdığını belirtmek istiyorum” dedi.

Baş­kan Özbek ise “Pasifik Holding, gayrimenkul, lojistik, enerji ve teknoloji alanlarında yatırımlar yapan ülkemizin önemli holding­lerinden biri. Bu vizyoner bakışı Galatasaray markasıyla yaşamak için ortaya koyuyorlar. Galatasa­ray markası benzersiz geçmişi ve başarılarıyla kendisiyle aynı viz­yona sahip markalarla bir araya gelmeye devam edecek. Bu bir­likteliklerin bizi hedefimiz olan kupalara ulaştıracağına inanıyo­rum. Anlaşmanın Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyo­rum” diye konuştu.

125 milyon TL’lik anlaşma

Galatasaray’dan Kamuyu Ay­dınlatma Platformu’na (KAP) geçtiğimiz günlerde gönderilen açıklamada, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı rek­lamında Pasifik Holding mar­kasının kullanılması konusun­da, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalan­dığı belirtilirken, “2024-2025 se­zonu için toplam sponsorluk be­deli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir” ifadesi yer aldı.

Dursun Özbek, futbolcuları Vi­ctor Osimhen’in bonservisinin alınmasıyla ilgili bir çalışmala­rının olup olmadığına ilişkin so­ruya ise şu yanıtı verdi: “Osim­hen bu sezon bizim oyuncumuz. Sezon bitiminde elbette tüm ku­lüpler Osimhen gibi bir oyuncu­yu transfer etmek ister. Harcama limitleri burada önemli. Onun oluşması önemli. O sebeple şu an çok erken. Sezon sonuna kadar burada, Galatasaray ligdeki 5. yıl­dızın peşinde koşacaktır.”

“Icardi bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptı"

Dursun Özbek, sakatlık ya­şayan golcü oyuncuları Mauro Icardi’nin kendileri için çok de­ğerli olduğunu ifade ederken, “Icardi ayrıca bir Galatasaray­lı olarak sempatisiyle ve futbol­da gösterdiği başarısıyla belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yap­mıştır. Talihsiz bir sakatlık ya­şadı, şu sıralarda bir ameliyat ge­çirecek çapraz bağlarından. En kısa sürede geri dönmesini bek­leyeceğiz” diye konuştu.

"En kısa sürede TBB'nin anlaşmasından çıkacağız"

Türk futbolunda “yapı” varsa bunun Galatasaray’ın aleyhine olduğunu belirten Özbek, yabancı VAR hakemi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı her karara saygılı olacaklarını da aktardı. En kısa sürede Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını yineleyen Özbek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüşmelerine ilişkin şunları söyledi: “Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. Bizi ziyaret etmek istedi. Davet ettik, görüşme yaptık. Galatasaray’ın yapacağı Uzak Doğu, özellikle Çin ile yapacağı sponsorluk anlaşmalarında kendisinin destek verebileceğini söyledi.”