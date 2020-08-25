Galatasaray 10 yılda 160 milyon Euro kazandı

25 Ağustos 2020

Ceyhun KUBURLU

Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi’ne 6 kez katılan Galatasaray bu alanda ulaşılması zor bir rekora imza atarak 160 milyon Euro’luk gelire ulaştı. Sarı-kırmızılıların en çok para kazandığı sezon ise 2015/16 sezonu oldu. Benfica, Atletico Madrid ve Astana’lı grupta mücadele eden Galatasaray o sezon 5 puan toplayarak grup aşamasını 3’üncü sırada tamamlamıştı.

Rakiplerine fark attı

2012/13 sezonu ile birlikte Galatasaray son 10 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 6 kez mücadele etti. Bu mücadelelere tek Türk takımı olarak katılan Galatasaray toplamda kasasına 160 milyon Euro para koymayı başardı. Sarı kırmızılı takım böylece rakiplerine de önemli bir fark atmış oldu. Bu süre içerisinde Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş 3 kez katılırken, Trabzonspor ve Bursaspor da bir kez katılma başarısı gösterdi. Beşiktaş 2 kez Şampiyonlar Ligi’ne katılarak 80 milyon Euro gelir elde ederken, Trabzonspor ve Bursaspor da yaklaşık 21 milyon Euro gelire ulaştı.

Sezon Şampiyonlar Ligi geliri (milyon Euro)

2012/13: 28

2013/14: 21

2014/15: 19

2015/16: 32

2018/19: 30

2019/20: 30