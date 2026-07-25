Galatasaray 3. hazırlık maçı ne zaman? Venezia - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken iki hazırlık maçına çıktı. Aslan, Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken Monza'ya 2-0 yenildi. Şimdi sırada 3. hazırlık karşılaşması var. Peki Galatasaray maçı ne zaman?

Venezia - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aslan, 3. hazırlık maçını İtalyan ekibi Venezia ile oynayacak. Galatasaray'ın bu mücadelesi 27 Temmuz 2026 Pazartesi saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Aslan hazırlık maçı programı

24 Temmuz Cuma, (20.00 CET, 21.00 TSİ) | Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi, (20.00 CET, 21.00 TSİ) | Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)

8 Ağustos Cumartesi, (21.00 TSİ) | Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)