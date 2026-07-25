Galatasaray 3. hazırlık maçı ne zaman? Venezia - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray hazırlık maçlarının tarihi, saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Galatasaray 3. hazırlık maçı ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken iki hazırlık maçına çıktı. Aslan, Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken Monza'ya 2-0 yenildi. Şimdi sırada 3. hazırlık karşılaşması var. Peki Galatasaray maçı ne zaman?
Venezia - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aslan, 3. hazırlık maçını İtalyan ekibi Venezia ile oynayacak. Galatasaray'ın bu mücadelesi 27 Temmuz 2026 Pazartesi saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Aslan hazırlık maçı programı
24 Temmuz Cuma, (20.00 CET, 21.00 TSİ) | Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)
27 Temmuz Pazartesi, (20.00 CET, 21.00 TSİ) | Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)
8 Ağustos Cumartesi, (21.00 TSİ) | Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)