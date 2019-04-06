Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı

06 Nisan 2019

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 45+4 ve 89. dakikalarda penaltılardan Mbaye Diagne ile 50. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Süper Lig'de puanını 55'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 3'e indirdi.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde moral de buldu.

Yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı.

Sahasında bileği bükülmüyor

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 33 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 33 lig maçının 28'ini kazanıp 5'inden beraberlikle ayrıldı.

Marcao, Fenerbahçe maçında yok

Galatasaraylı futbolcu Marcao, karşılaşmanın 70. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de bu sezon 4. kez sarı kart gören Brezilyalı futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta görev yapamayacak.

Marcao, gördüğü sarı kart nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer stoperi Christian Luyindama da Evkur Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Diagne, Galatasaray'daki gol sayısını 5'e çıkardı

Evkur Yeni Malatyaspor maçında iki kez ağları havalandıran Mbaye Diagne, Galatasaray forması altında ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımla ligdeki 6. maçına çıkan Diagne, daha önce Trabzonspor, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında birer kez topu ağlarla buluşturmuştu.

Senegalli futbolcu, Galatasaray'daki gollerinin 4'ünü penaltıdan kaydetti.

Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında forma giydiği Kasımpaşa'da görev aldığı 17 lig maçında 20 kez fileleri havalandırmıştı.

Belhanda ikinci penaltıyı kullanmak istedi

Galatasaray'ın maçta kazandığı ikinci penaltıda Younes Belhanda topun başına geçerken, teknik heyet, Diagne'nin atışı kullanmasını istedi.

Moralinin bozulduğu görülen Faslı futbolcu, maç sonunundaki sevince katılmadan soyunma odasına gitti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, uzun süre tezahürat yaparak Belhanda'yı sahaya çağırdı.

Faslı futbolcu, 5 dakikalık aranın ardından tekrar sahaya çıkarak, tribünlere gitti ve "üçlü" çektirdi.

Yeni Malatyaspor deplasmanda galibiyeti unuttu

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de üst üste 6. deplasman maçında da galip gelemedi.

Malatya ekibi, Süper Lig'in 15. haftasında dış sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendiği maçtan sonra çıktığı 6 deplasman müsabakasında 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'a yenildi.

Öte yandan, karşılaşmayı 33 bin 654 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

Kaynak: AA