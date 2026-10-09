Galatasaray-Kasımpaşa maçının sonucu ne? Galatasaray-Kasımpaşa kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Galatasaray'ın puanı kaç? Maçın önemli anları...

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol kanattan Leao'dan pasında topla buluşan Deniz'in ceza sahasına girip sol çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla gole engel oldu.

18. dakikada Leao'nun soldan ortasında Yunus'un, penaltı noktası yakınında gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

19. dakikada Batrakov, ceza yayının üzerinden pasında Leao'yu topla buluşturdu. Leao'nun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis topu çıkardı.

25. dakikada sol kanattan Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Abdülkerim'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

32. dakikada Kerem'in savunma arkasına pasında Benedyczak kale önünde vuruşunu yaptı, top kaleci Uğurcan'da kaldı.

34. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis direk dibinden topu kornere çeldi.

45. dakikada rakip yarı alanın ortasından kullanılan serbest vuruşta Batrakov, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Kale önünde Abdülkerim'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Sara'nın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Leao dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

59. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Deniz pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

63. dakikada Torreira'nın ceza yayı üzerinde Diarra'ya yaptığı faulün ardından hakem Halil Umut Meler Uruguaylı oyuncuya sarı kart verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Meler, son adam olduğu gerekçesiyle sarı kartı iptal ederek Torreira'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

68. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı kornerin ardından kaleci Uğurcan topu yumrukladı. Ceza yayının gerisine açılan topa Diarra uzaklardan sert vurdu. Ceza alanı ön çizgisinde savunmaya çarpan top penaltı noktası yakınındaki Rak-Sakyi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

79. dakikada Sane'nin ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Gianniotis topu çıkardı. Pozisyonun devamında savunmanın müdahalesiyle top kornere gitti. Sol taraftan kullanılan kornerde Sara topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde oluşan karambolde Osimhen'in sert şutunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü engelledi.

83. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Sara'nın ceza sahasına ortasında Lemina kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

86. dakikada Rak-Sakyi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

90. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Jakobs, ceza sahasına sert bir orta kesti. Kasımpaşa savunmasının müdahale edemediği top arka direkteki Barış Alper'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

90+6. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahasında topu alan Lemina rakibinden çalımla sıyrılarak sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Gianniotis'in ayaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1