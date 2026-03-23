Galatasaray açıkladı: Osimhen ameliyata alındı, Osimhen'e ne oldu, neden ameliyat oldu? Victor Osimhen sağlık durumu

Galatasaray açıkladı: Osimhen ameliyata alındı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcunun ameliyata alındığını açıkladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun ameliyata alındığını duyurdu.
Osimhen ameliyata alındı
Karşılaşma sırasında sakatlanan ve yapılan kontrollerde sağ ön kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen'in operasyon geçirdiği bildirildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.