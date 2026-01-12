Galatasaray Altetico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak? GS ATM mücadelesi saat kaçta başlayacak?
Şampiyonlar Ligi'nde 7. maçlar için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın bir sonraki rakibi İspanya ekibi Altetico Madrid... Taraftar bu maçı heyecanla beklerken mücadele bilgileri sıkça araştırılıyor. Peki, Galatasaray Altetico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi hasreti devam ediyor. Galatasaray en son maçını yaklaşık 1 ay önce yaptı. Taraftar bir an evvel takımını Avrupa Arenası'nda görmek istiyor. İlk 8 umudunu hala koruyan Aslan'ın Altetico Madrid'i mutlaka geçmesi gerekiyor. Şimdi sıkça "Galatasaray Altetico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak, GS ATM mücadelesi saat kaçta başlayacak, Hangi kanalda yayınlanacak" soruları geliyor.
Galatasaray Altetico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bilgileri...
Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oyanacak. Temsilcmizinin mücadelesini TRT 1 canlı yayınlayacak.
6 maç oynandı
Galatasaray ile Atletico Madrid bu güne kadar 6 maç yaptı. Temsilcimiz galibiyet alamazken 4 maç Atletico Madrid lehine sonuçları ve 2 maç da beraberlikle bitti.