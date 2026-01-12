Şampiyonlar Ligi hasreti devam ediyor. Galatasaray en son maçını yaklaşık 1 ay önce yaptı. Taraftar bir an evvel takımını Avrupa Arenası'nda görmek istiyor. İlk 8 umudunu hala koruyan Aslan'ın Altetico Madrid'i mutlaka geçmesi gerekiyor. Şimdi sıkça "Galatasaray Altetico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak, GS ATM mücadelesi saat kaçta başlayacak, Hangi kanalda yayınlanacak" soruları geliyor.

Galatasaray Altetico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bilgileri...

Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oyanacak. Temsilcmizinin mücadelesini TRT 1 canlı yayınlayacak.

6 maç oynandı

Galatasaray ile Atletico Madrid bu güne kadar 6 maç yaptı. Temsilcimiz galibiyet alamazken 4 maç Atletico Madrid lehine sonuçları ve 2 maç da beraberlikle bitti.