Galatasaray şampiyonluğa çok yakın... Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan sarı-kırmızılılar bu maçı alıp şampiyonluk turu atmak istiyor. Taraftar maçı sabırsız şekilde beklerken mücadele bilgilerine henüz sahip olmayanlar "Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Galatasaray Antalyaspor maçı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Antalyaspor'a puan kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 7 maçta da puan kaybı yaşamadı.

Buruk'un göreve geldiği 2022'den bu yana Antalyaspor ile Süper Lig'de 7 kez karşılaşan "Cimbom" tüm maçlardan 3 puanla ayrıldı.

Osimhen, Antalyaspor maçlarını seviyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla Akdeniz temsilcisine karşı 3 maçta ter döken Osimhen, 5 kez fileleri havalandırdı. Deplasmandaki iki maçta birer gol atan 27 yaşındaki santrfor, RAMS Park'taki tek müsabakada "hat-trick" yaptı.