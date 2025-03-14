Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanarak hem namağlup serisini devam ettirmek hem de Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmamak istiyor. Antalyaspor ise zorlu İstanbul deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Galatasaray liderliği koruyor

Süper Lig'de 26 maçta 21 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 68 puan toplayan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde lider konumda. Bir maç fazlasıyla avantajını artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, evinde kazanarak farkı 10 puana çıkarmayı amaçlıyor. Antalyaspor ise 26 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 33 puanla orta sıralarda yer alıyor.

Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 14 Mart Cuma

Saat: 20.30

Stadyum: RAMS Park

Hakem: Ozan Ergün

Yayın: beIN Sports 1

İlk maçı Galatasaray kazandı

Galatasaray, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. O maçta Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol kaydetmişti.

Galatasaray’ın namağlup serisi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı yaşayan Galatasaray, o günden bu yana 22 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Galatasaray ve Antalyaspor’daki eksikler

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç bu maçta forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Bahadır Öztürk ve Güray Vural sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak.

Derbi öncesi kart sınırındaki isimler

Galatasaray’da Victor Osimhen ve Roland Sallai, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Osimhen ve Barış Alper formda

Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 17 gol atan Victor Osimhen, Galatasaray’ın en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz ise 25 maçta 10 kez fileleri havalandırarak takımın en skorer ikinci ismi oldu.

Okan Buruk’un Antalyaspor karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor’a karşı oynadığı 13 Süper Lig maçında hiç mağlubiyet yaşamadı. Buruk’un takımları, bu maçlardan 10 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11’ler

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Kerem Demirbay, Torreira, Yunus, Morata, Barış, Osimhen

Antalyaspor muhtemel 11: K. Piric, T. Kelven, B. Balcı, A. Dursun, V. Sarı, E. Rakip, R. Safuri, J. Kaluzinski, S. Streek, S. Larsson, B. Samudio