Galatasaray aslanlar gibi döndü

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

9. dakikada Cengiz Ünder uzaklardan serbest vuruşu kullandı, Taylan Antalyalı ters bir vuruşla topu kendi kalesine doğru gönderdi ancak top üst direkten kornere gitti.

18. dakikada Sağ kanattan Morutan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Kerem Aktürkoğlu topu altıpas üzerine indirdi. Ancak Marsilya savunması topu uzaklaştırdı, ceza yayı üzerinde van Aanholt topa gelişine vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

21. dakikada Boey sağ kanattan topu içeri çevirmek istedi ancak Marsilya savunmasını geçemedi. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular maçın hakemi Pawel Raczkowski'ye penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.

34. dakikada Kerem'in pasında uzaklardan ancak kaleyi cepheden gören bir noktadan şansını deneyen Cicaldau'nun şutu yandan auta gitti.

35. dakikada Marsilya atağında Cengiz Ünder uzaklardan çok şık bir vuruş yaptı, Fernando Muslera parmaklarının ucuyla topu kornere attı.

38. dakikada Marsilya ve Galatasaray tribünlerinin arasında çıkan gerginlikten dolayı maç durduruldu.

51. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan Galatasaray savunmasının arkasına sarkarak yaptığı ortada, arka direkte müsait durumda Dieng topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada Payet'in sağdan kullandığı korner sonrası Saliba'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyuna döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Van Aanholt'un müdahalesi sonrası ceza sahası içinde Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Pawel Raczkowski penaltı kararı verdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu ekrandan izlemeye giden Raczkowski, penaltı kararını iptal etti.

Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.