Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanal yayınlayacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi sahnesinde güçlü rakiplerden Atletico Madrid ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İlk 8 hedefini sürdüren sarı-kırmızılı ekibin sahasında 3 puan alması şart. Mücadele tarihi yaklaşırken "Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman oynanacak" sorusu da tırmanıyor.
Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oyanacak. Temsilcmizinin mücadelesini TRT 1 canlı yayınlayacak.
6 maç oynandı
Galatasaray ile Atletico Madrid bu güne kadar 6 maç yaptı. Temsilcimiz galibiyet alamazken 4 maç Atletico Madrid lehine sonuçlandı ve 2 maç da beraberlikle bitti.