Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı? Muhtemel 11'ler...
Şampiyonlar Ligi 7. maçında Galatasaray sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Aslan kritik mücadelede güçlü rakibini yenerek büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Taraftar mücadelenin saatini, kanalını araştırırken Osimhen'in ilk 11 başlayıp başlamayacağını sorguluyor. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün sürpriz sonuçlar alınırken bugün de birbirinde heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Bugün temsilcimiz Galatasaray da İspanya ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor.
Aslan'ın hedefi son iki maçını alıp ilk 8'e girerek doğrudan son 16'ya kalmak. Peki, Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Altetico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bilgileri...
Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oyanacak. Temsilcmizinin mücadelesini TRT 1 canlı yayınlayacak.
Galatasaray’ın muhtemel 11’i:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Leroy Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Atletico Madrid’in muhtemel 11’i:
Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez
Galatasaray’da eksikler
Galatasaray, Atletico Madrid karşılaşmasına bazı önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Gabriel Sara ile Arda Ünyay bu maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadığı için Atletico Madrid karşısında sahada olmayacak.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo’nun durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından netleşecek.
İki isim kart sınırında
Galatasaray’da Ismail Jakobs ve Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu Atletico Madrid maçında kart görmeleri halinde, 8. haftada Manchester City ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Osimhen 39 gün sonra sahaya dönüyor
Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, 39 gün aranın ardından Atletico Madrid maçıyla yeniden takıma katılıyor. Son olarak 13 Aralık 2025’te Antalyaspor karşısında görev alan Nijeryalı futbolcu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Galatasaray’ın oynadığı 6 resmi maçta forma giyememişti.
Nijerya Milli Takımı’nın turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasının ardından İstanbul’a dönen Osimhen, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır.