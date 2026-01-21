Google Haberler

Galatasaray-Atletico Madrid maçının 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez (Muhtemel)

