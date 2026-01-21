Galatasaray-Atletico Madrid maçının 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka RAMS Park'ta oynanacak.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez (Muhtemel)
