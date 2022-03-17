Galatasaray Avrupa Ligi'nden elendi: 1-2

6. dakikada van Aanholt’un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gomis’in ceza sahasında girip rakibini çalımladıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlağın kaleye gitmesini savunmada Jordi Alba son anda ayağını koyarak engelledi.

10. dakikada orta alandan defans arkasına atılan derinlemesine pasta topun sahibi olan De Jong’un ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruş kalenin solundan auta gitti.

28. dakikada Cicaldau’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarına yapılan ortaya Marcao’nun gerilerden gelip altıpas önünde yaptığı kafa vuruşu filelere gitti. 1-0

37. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Ferran Torres pasını bekletmeden ceza alanı içi sol tarafındaki Pedri’ye verdi. Bu oyuncunun Marcao ve Berkan’ı çalımladıktan sonra müsait pozisyondaki plase vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

45+4. dakikada Adama Traore’nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Aubameyang’ın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

İkinci yarı

49. dakikada Busquets’in ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Pena’dan döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Pedri’nin şutunda Pena yine başarılı oldu. Kaleci Pena’dan seken meşin yuvarlağı altıpas içi sağ tarafından De Jong, kafayla kale ağzına indirdi. Burada Aubameyang’in müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 1-2

60. dakikada van Aanholt’un ceza alanı dışı sol çaprazı kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut kalenin hemen üzerinden dışarı çıktı.

90+3. dakikada Jordi Alba’nın sol kanattan ceza sahasına girip ortaya çevirdiği topa Depay’ın gelişine vuruşu kalenin solundan auta gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato xx, Alessandro Giallatini xx, Fabiano Preti xx

Galatasaray: Inaki Pena xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx (Ömer Bayram dk. 85 ?), Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Ryan Babel xx (Halil Dervişoğlu dk. 74 x), Alexandru Cicaldau xx (Olimpiu Morutan dk. 74 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Bafetimbi Gomis xx (Mustafa Muhammed dk. 63 x)

Yedekler: Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Erick Pulgar, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen xx, Sergino Dest xx (Ronald Araujo dk. 56 x), Eric Garcia xx, Gerard Pique xx (Clement Lenglet dk. 82 ?), Jordi Alba xx, Frankie De jong xx (Gavi dk. 68 x), Sergio Busquets xx, Pedri xx, Adama Traore xx (Ousmane Dembele dk. 46 xx), Ferran Torres xx, Pierre Aubameyang xx (Memphis Depay dk. 81 ?)

Yedekler: Neto, Arnau Tenas, Oscar Mingueza, Ricard Puig, Nicolas Gonzalez, Martin Braithwaite, Luuk de Jong

Teknik Direktör: Xavi Hernandez

Goller: Marcao (dk. 28) (Galatasaray), Pedri (dk. 37), Pierre Aubameyang (dk. 49) (Barcelona)

Sarı kartlar: Sergio Busquets, Eric Garcia, Gavi, Jordi Alba (Barcelona), Marcao, Patrick van Aanholt, Ömer Bayram (Galatasaray)