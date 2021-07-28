Galatasaray Avrupa'da kayıp
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.
26. dakikada sol tarafta topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo, önündeki iki Galatasaraylı oyuncudan sıyrılarak şutunu çekti, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
37. dakikada PSV Eindhoven öne geçti. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa Madueke uzaktan sert vurdu, Marcao'ya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.
PSV Eindhoven ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
58. dakikada ceza yayı üzerinde rakibini çalımlayan Van Ginkel pasını Zahavi'ye verdi. Zahavi'nin sağ çaprazdan sert şutunda, Muslera topu kornere çeldi.
59. dakikada Götze'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Van Ginkel altı pasın sağ çaprazında düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.
74. dakikada PSV Eindhoven 10 kişi kaldı. 63. dakikada sarı kart gören Boscagli, Diagne'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Aytaç Kara'nın şutunda top az farkla auta gitti.
84. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Emre Taşdemir’in soldan ön direğe yaptığı ortada Diagne, şık bir röveşata vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
İlk maçı deplasmanda 5-1 kaybeden Galatasaray, rövanş maçında da sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 76 Atalay Babacan), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Dk. 67 Emre Taşdemir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Diagne)
PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze (Dk. 90+1 Jordan), Van Ginkel (Dk. 69 Pröpper), Madueke (Dk. 69 Mauro Junior), Zahavi (Dk. 75 Viergever), Gakpo (Dk. 90+1 Bruma)
Goller: Dk. 37 Madueke, Dk. 59 Van Ginkel (PSV Eindhoven), Dk. 84 Diagne (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 74 Boscagli (PSV Eindhoven)
Sarı kart: Dk. 88 Aytaç Kara (Galatasaray)