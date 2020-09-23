Galatasaray Avrupa'da tur peşinde
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i konuk edecek.
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek. Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ile Ian Hussin üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.
Kazanan tur atlayacak
Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak.
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.
Saracchi forma giyemeyecek
Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan da yarın sahaya çıkamayacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek.
Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.