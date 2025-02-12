Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Maç şifresiz mi?)
Süper Lig takımlarından Galatasaray, Avrupa arenasına çıkıyor. Galatasaray, Avrupa'daki en kritik maçının ilkini oynayacak. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off'undaki rakibi Hollandalı AZ Alkmaar. Maç öncesi taraftarlar Galatasaray-AZ Alkmaar maçının gününü, saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve Galatasaray'ın eksiklerini merak ediyor. Detaylar haberde...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu başlıyor. Türk temsilciler Fenerbahçe ve Galatasaray da Avrupa Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek.
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma Hollanda'nın Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda oynanacak. Maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşması TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç yayını şifresiz olacak.
Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman?
Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasının rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Galatasaray'da hangi oyuncular eksik?
Galatasaray'da yarınki maçta Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.
Ajax maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez de maçta yer alamayacak.